Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 27.09.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:15

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi. Hava durumu raporunda, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi. Yağışların 28 Eylül Perşembe saat 06.00'dan saat 15.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberine göre; Meteoroloji tarafından 28 Eylül 2023 için son hava durumu raporu yayınladı. Kavurucu sıcakların ardından kuvvetli yağışlar ve gök gürültüğü sağanak yağışlar geri dönüyor. Yapılan hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul, Çanakkle, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yarın için fırtına ile birlikte şiddetli yağışlar bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji, kentin Avrupa Yakası'nda kalan tüm ilçelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Anadolu Yakası'nde ise, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy'de de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile gece saatlerinden sonra İstanbul ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA