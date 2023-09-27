SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi. Hava durumu raporunda, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi. Yağışların 28 Eylül Perşembe saat 06.00'dan saat 15.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...