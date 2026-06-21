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SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’
Giriş Tarihi: 21.06.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 07:09
SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’
Son dakika haberi: Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici (39), 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlenemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi.