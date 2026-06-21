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Giriş Tarihi: 21.06.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 07:09

SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Son dakika haberi: Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici (39), 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlenemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

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SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Son dakika haberi: Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici (39), 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Yapılan otopside ölüm nedeni belirlemese de 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili hareketleri nedeniyle soruşturmayı derinleştiren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, çiftin engelli çocuklarını, muskacılık ve büyücülük yapan Hüseyin Sarıbaş'a (47) tedavi ettirmeye çalıştıklarını belirledi.

SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü. Ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Ancak ortaya çıkan ses kayıtlarında Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece sabaha kadar Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hale ölmedi" dediği belirlendi.

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SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Sarıbaş tutuklanırken, Ekici ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Haklarında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Sarıbaş da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

#KONYA

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