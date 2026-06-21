SON DAKİKA | İbrahim’in ölümünde cinayet şüphesi! ‘Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım, adamı öldürdüm’

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü. Ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.