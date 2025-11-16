Haberler
Son Dakika | 'İmamoğlu' iddianamesinden şok detaylar! Sarıyer'deki villa nasıl alındı? 50 milyon dolarlık vurgun!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 06:51
Son dakika haberi... İmamoğlu iddianamesinden mal beyanında gizlediği, nasıl satın aldığını açıklayamadığı Sarıyer'deki villalar da çıktı. Kamu ihalelerinden usulsüz elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması için kullanılan yöntemler arasında villaların devri de vardı. Villalar usulsüz şekilde İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Bu gelir örgütün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu göstermelik şirketler aracılığıyla aklandı. Böylece suçtan elde edilen gelir, taşınmaz 'alımı' yoluyla sisteme sokuldu.