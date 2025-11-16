Son Dakika | ’İmamoğlu’ iddianamesinden şok detaylar! Sarıyer’deki villa nasıl alındı? 50 milyon dolarlık vurgun!

VİLLALARLA BİRLİKTE ŞİRKET 15 MİLYONA DEVREDİLDİ

Ali Nuhoğlu'nun usulsüz bir şekilde ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve şirketi Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devrettiği iddianamede yer aldı. Söz konusu devir bedelinin ise 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylelikle lüks villalar İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devredilmiş oldu.

İTİRAF ETTİ

Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran 2025 tarihli ifadesinde de villaların alınması ve devri sürecinin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde gerçekleştiğini, kendisine yapılan 15 milyonluk üç çek ödemesinin aslında tadilat masraflarına ilişkin olduğunu, bu suretle villaları bedelsiz olarak devrettiğini açıkça itiraf ettiği iddianamede dikkat çekti.