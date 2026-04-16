Haberler
Yaşam
SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli babasının silahıyla katliam yaptı! Korkunç saldırıda dikkat çeken Elliot Rodger detayı: Ankara’da ‘okul güvenliği’ zirvesi
Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:31
SON DAKİKA… Türkiye, peş peşe yaşanan okul saldırıları ile sarsıldı. Dün Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği 5 silah 7 şarjörle katliam yaptı! Feci olayda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan İsa Aras Mersinli'nin babası U.M. tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelip okulların güvenliğine yönelik tedbirleri görüşeceği açıklandı. İşte Türkiye'yi sarsan saldırıda yeni detaylar!