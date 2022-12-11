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Haberler Yaşam İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 13:37

İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG soruları ve cevapları görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 11 Aralık 2022 Pazar günü yapıldı. Sınavın hemen ardından binlerce aday, ''İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. İSG sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. İşte 2022 İSG/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG oturumu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı), bugün tek oturum olarak gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri İSG soruları ve cevapları oldu. Bu noktada ''İSG soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, bugün yayınlanır mı?'' sorularına yanıt aranırken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulunarak İSG sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarını adayların erişimine açtı. İşte, 2022 İSG/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF indir ekranı…

İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

2022 İSG SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi doğrultusunda; İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2), 11 Aralık 2022 Pazar günü (bugün) gerçekleştirildi.

17 il ve 18 sınav merkezinde uygulanan İSG oturumu, saat 10.15'te başladı ve 75 dakika sürdü.

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İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2022-İSG/2 Sınavının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

11 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2022-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 11 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıklarının görüntüleme süreci, 21 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

2022 İSG/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVI GEÇME NOTU KAÇTIR?

Sınava giriş yeterliliği bulunan adayların sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olabilmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Sınav puanlaması 100 üzerinden hesaplanıyor.

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