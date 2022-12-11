İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG oturumu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı), bugün tek oturum olarak gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri İSG soruları ve cevapları oldu. Bu noktada ''İSG soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, bugün yayınlanır mı?'' sorularına yanıt aranırken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulunarak İSG sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarını adayların erişimine açtı. İşte, 2022 İSG/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF indir ekranı…