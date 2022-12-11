İSG sınav soruları ve cevapları ERİŞİME AÇILDI! 2022 ÖSYM AİS ile İSG sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!

İSG soruları ve cevapları görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 11 Aralık 2022 Pazar günü yapıldı. Sınavın hemen ardından binlerce aday, ''İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. İSG sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. İşte 2022 İSG/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarları PDF indir ekranı!