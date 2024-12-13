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Giriş Tarihi: 13.12.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 06:17

SON DAKİKA | İsrail'in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

Son dakika... Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi düşerken, İsrail Suriye'den daha fazla toprak ele geçirmek için harekete geçti. Suriye ve İsrail'i ayıran Golan Tepeleri boyunca tampon bölgeye askeri birlikler konuşlandıran İsrail tankları, Golan Tepeleri'nde 400 kilometrekarelik bölgeyi ve civarındaki Kuneytra ile Kanata gibi kentleri işgal ederek başkent Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaştı. Ayrıca son iki gündür ülkenin dört bir yanındaki askeri ve sivil hedefleri bombalayarak Suriye'nin savunma altyapısının yüzde 80'ini yok eden İsrail, temel hedefinin ülkenin küçük devletçiklere ayrılması olduğunu söylüyor.

SABAH
SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgeyi işgal eden İsrail, Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaştı. İsrail'in hedefi Suriye'yi küçük devletçiklere ayırmak...

SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

İsrail'in yeni işgal ve saldırı dalgası Suriye ile arasındaki 50 yıllık anlaşmayı da bozarken İsrailli aşırı sağcı bakanlar, ülkelerinin sınırlarının Şam'a kadar uzanması gerektiğini söylüyor.

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SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

Ulusal Birlik Partisi lideri ve Netanyahu muhalifi Benny Gantz, bu yeni durumun İsrail için "tarihi boyutta bir fırsat" olduğunu söyleyerek hükümeti "Dürziler, Kürtler ve Suriye'deki diğer gruplarla ilişkileri geliştirmeye" çağırdı.

SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

Aynı gün The Times of Israel de Suriye'nin her biri İsrail de dahil olmak üzere dış aktörlerle işbirliği yapmakta serbest olan bir dizi kantona bölünmesi gerektiğini söyleyen eski bir İsrail ordusu mensubuyla röportajı yayımladı. Kendisini Dürzi azınlığın bir üyesi olarak tanımlayan eski Albay Anan Wahabi, "Ortadoğu'daki modern ulus-devlet başarısız oldu" dedi.

SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

DÜNYADAN PEŞ PEŞE KINAMALAR

Türkiye, Rusya, Fransa ve İran başta olmak üzere birçok ülke İsrail'in rejimin devrilmesini fırsat bilip Suriye'yi işgalini kınadı.

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