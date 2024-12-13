Giriş Tarihi: 13.12.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
06:17
SON DAKİKA | İsrail'in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar
Son dakika... Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi düşerken, İsrail Suriye'den daha fazla toprak ele geçirmek için harekete geçti. Suriye ve İsrail'i ayıran Golan Tepeleri boyunca tampon bölgeye askeri birlikler konuşlandıran İsrail tankları, Golan Tepeleri'nde 400 kilometrekarelik bölgeyi ve civarındaki Kuneytra ile Kanata gibi kentleri işgal ederek başkent Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaştı. Ayrıca son iki gündür ülkenin dört bir yanındaki askeri ve sivil hedefleri bombalayarak Suriye'nin savunma altyapısının yüzde 80'ini yok eden İsrail, temel hedefinin ülkenin küçük devletçiklere ayrılması olduğunu söylüyor.