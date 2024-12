SON DAKİKA | İsrail’in kirli Suriye planı: Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştılar

Aynı gün The Times of Israel de Suriye'nin her biri İsrail de dahil olmak üzere dış aktörlerle işbirliği yapmakta serbest olan bir dizi kantona bölünmesi gerektiğini söyleyen eski bir İsrail ordusu mensubuyla röportajı yayımladı. Kendisini Dürzi azınlığın bir üyesi olarak tanımlayan eski Albay Anan Wahabi, "Ortadoğu'daki modern ulus-devlet başarısız oldu" dedi.