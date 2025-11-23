SON DAKİKA | İstanbul beyaza bürünecek! Uzman isim açıkladı: Kar senaryosu o tarihlerde devreye girecek

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 17:59

Son dakika haberleri: Yurt genelinde etkili olan pastırma sıcakları yeni haftada etkisini yitirerek yerini soğuk hava dalgasına bırakıyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta yurdun birçok noktasında sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, tarih vererek konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Kasım ayında pastırma sıcaklıklarının etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre, pastırma sıcaklıkları etkisini yitirecek ve yurdun bazı kesimleri yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Raporda, önümüzdeki hafta özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağış beklenen iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de yer alıyor.

6 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Rapora göre; Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkâri'de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Öte yandan "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O TARİHLERİ İŞARET ETTİ

Dr. Özdemir, Aralık ayında İstanbul'da kuvvetli kar ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Asıl kar senaryosu ocak ve şubat aylarında devreye gireceğini aktaran Dr. Özdemir, "Kıyı kesimlerde sıcaklık profili nedeniyle kalıcı kar örtüsü yine zor görünüyor." dedi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, bölgenin kuzeybatısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Az bulutlu

KARS °C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu