SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da dün akşam yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Son dakika bilgilerine göre, 24 Nisan tarihinde saat 17.52'de bir deprem daha kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Peki, İstanbul'da az önce bir deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte 24 Nisan 2025 İstanbul depremine ilişkin güncel bilgiler ve veriler…