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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
18:06
SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri olarak belirlenen sarsıntıya ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Kent genelinde hissedilen depremin ardından bazı bölgelerde artçı hareketlilik sürüyor. Peki, 24 Nisan 2025'te İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte son depreme dair detaylar