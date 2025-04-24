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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:06

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri olarak belirlenen sarsıntıya ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Kent genelinde hissedilen depremin ardından bazı bölgelerde artçı hareketlilik sürüyor. Peki, 24 Nisan 2025'te İstanbul'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte son depreme dair detaylar

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da dün akşam yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Son dakika bilgilerine göre, 24 Nisan tarihinde saat 17.52'de bir deprem daha kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Peki, İstanbul'da az önce bir deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte 24 Nisan 2025 İstanbul depremine ilişkin güncel bilgiler ve veriler…

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM OLDU!

Dün akşam 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılan İstanbul, bugün de hissedilen bir deprem oldu.

Saat 17.52'de meydana gelen sarsıntı, kentte panik yarattı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak bildirirken, AFAD ise bu değer 3.7 olarak kaydetti.

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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.56 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:17:52 TSİ
Derinlik:14.52 km

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

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AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 24 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?