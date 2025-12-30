Haberler
SON DAKİKA | İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz soruşturmasında cezalar belli oldu! 20 öğrenci hakkında…
Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:14
İstanbul Erkek Lisesi'nde kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylara ilişkin yürütülen disiplin ve inceleme süreci tamamlandı. Soruşturma sonucunda planlı ve organize bir şiddet süreci olduğu ortaya konulmuştu. Olaylara karıştığı tespit edilen toplam 20 öğrenciye çeşitli disiplin cezaları verildi.