SON DAKİKA | İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz soruşturmasında cezalar belli oldu! 20 öğrenci hakkında…

Daha önce "kız öğrencilere yönelik taciz" iddialarıyla gündeme gelen olayların, soruşturma sonucunda planlı ve organize bir şiddet süreci olduğu ortaya konulmuştu. Olaylara karıştığı tespit edilen toplam 20 öğrenciye çeşitli disiplin cezaları verildi. Bu öğrencilerden 2'si hakkında "örgün eğitimden uzaklaştırma" cezası uygulanırken, diğer öğrenciler için kınama ve kısa süreli uzaklaştırma gibi yaptırımlar devreye alındı. Ceza alan ögrencilerin çoğu 11'nci sınıfta okuyan ve şiddet eylemlerinde bulunan öğrenciler. Diğerleri ise 10'uncu sınıfta okuyor. 9'uncu sınıfta okuyan bir öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi. Bu öğrencinin şiddet görenler arasında olmayan,kamuoyunda 507 maddelik liste olarak anılan içeriği hazırlayan öğrenci olduğu öğrenildi.