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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!
Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 09:27

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapıldı. Boğulan baba denizden çıkarıldı. Suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı...

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Son dakika: Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi.

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.

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SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!

Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

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