Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!
Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
09:27
SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer’de acı bekleyiş: Baba boğul dalgalara kapıldı!
Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapıldı. Boğulan baba denizden çıkarıldı. Suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı...