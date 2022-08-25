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Son dakika: İstanbul'da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
14:11
Son dakika: İstanbul'da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika: Yürekleri yakan olay İstanbul Esenler'de yaşandı... TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. 5 arkadaşın yemekten sonra otomobilden çektikleri son görüntüleri ortaya çıktı...