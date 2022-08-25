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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 14:11

Son dakika: İstanbul'da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Yürekleri yakan olay İstanbul Esenler'de yaşandı... TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. 5 arkadaşın yemekten sonra otomobilden çektikleri son görüntüleri ortaya çıktı...

Son dakika: İstanbul’da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Beş arkadaş feci şekilde can verdi. Kahreden kaza İstanbul Esenler'de gerçekleşti.

Son dakika: İstanbul’da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

İSTANBUL'DA KAHREDEN KAZA

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.

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Son dakika: İstanbul’da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybetti.

Son dakika: İstanbul’da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Samet Ilgaz ise ağır şekilde yaralandı.

Son dakika: İstanbul’da feci kaza: 5 arkadaş can verdi! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Olaydan geriye 5 arkadaşın yemek masasında çektikleri fotoğraf kaldı.

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