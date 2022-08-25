Video Yaşam 5 arkadaşın ölmeden önce otomobildeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
5 arkadaşın ölmeden önce otomobildeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

5 arkadaşın ölmeden önce otomobildeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.08.2022 | 13:42

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. 5 arkadaşın yemekten sonra otomobilden çektikleri son görüntüleri ortaya çıktı.

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