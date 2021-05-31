HaberlerYaşamSon dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:37Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:40
Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!
İstanbul Esenyurt'ta önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Parasının çalındığını iddia eden Afrikalı kadın ile hırsızlık şüphelileri arasında kavga çıktı. Hırsızlık şüphelilerinden birinin Afrikalı kadının suratına tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheliler polis tarafından yakalandı.