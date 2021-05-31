Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:40

Son dakika: 'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Esenyurt'ta önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Parasının çalındığını iddia eden Afrikalı kadın ile hırsızlık şüphelileri arasında kavga çıktı. Hırsızlık şüphelilerinden birinin Afrikalı kadının suratına tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Şaşkına çeviren olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Biri kadın Afrikalı 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında 'paramı çaldın' kavgası çıktı.

Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Çıkan kavgada kadın, hırsızlık şüphelilerini polis çağırarak bırakmak istemedi. Aralarında çıkan kavgada şüphelilerden birisi Afrikalı kadının suratına tekme attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olduğu söylenen kadın ile bir şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polisin çalışması devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da şoke eden anlar! Siyahi kadının yüzüne böyle tekme attı!

Hırsızlık şüphelisi, Afrikalı kadının yüzüne böyle tekme attı | Video

SON DAKİKA