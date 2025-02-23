SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Son dakika haberleri: Sibirya üzerinden gelen "Altay" soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşerken, İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi. Megakentte kar yağışı bugün aralıklarla devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakiak hava durumu haberinin detayları...