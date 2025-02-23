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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:08

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Son dakika haberleri: Sibirya üzerinden gelen Altay soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düştü, İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı bugün aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarına ara verilirken, milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler İstanbul Valiliğinden yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Son dakika haberleri: Sibirya üzerinden gelen "Altay" soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşerken, İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi. Megakentte kar yağışı bugün aralıklarla devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakiak hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Son günlerde yurdu etkisi altına alan Altay soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Yapılan açıklama "Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ…

Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı." ifadelerine yer verildi.

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