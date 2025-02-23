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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
21:08
SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliğinde: İstanbul’da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Son dakika haberleri: Sibirya üzerinden gelen Altay soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düştü, İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı bugün aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarına ara verilirken, milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler İstanbul Valiliğinden yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…