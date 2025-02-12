Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

Son dakika haberi... İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün (12 Şubat) tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül dün yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının 12 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Hem Meteoroloji'nin hem de Vali Gül'ün uyarısının ardından internet üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu sıkça arandı. Peki bugün İstanbul'da kar yağışı ve hava durumu nasıl seyredecek?