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Haberler Yaşam Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:45

Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

Son dakika İstanbul kar uyarısı: İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji, İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarısı yaparken 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu da öğrenci ve veliler tarafından yanıt arıyor. İstanbul Valiliği bugün için (12 Şubat) tüm ilçelerde okulları tatil ederken, 13 Şubat tarihi için de okullara kar tatili beklentisi mevcut. Öte yandan; İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih de verildi. Peki İstanbul için kar yağışı uyarısı nasıl? İşte son dakika kar yağışı ve hava durumu haberinin detayları!

Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

Son dakika haberi... İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar bugün (12 Şubat) tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül dün yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının 12 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Hem Meteoroloji'nin hem de Vali Gül'ün uyarısının ardından internet üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu sıkça arandı. Peki bugün İstanbul'da kar yağışı ve hava durumu nasıl seyredecek?

Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

OKULLAR 12 ŞUBAT'TA (BUGÜN) TATİL EDİLDİ

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kentte etkili olumsuz hava koşullarının 12 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Vali Gül, "12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" sözleri ile okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

Vali Gül açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."

Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul için Meteoroloji'nin uyarısının ardından yeniden 'Okullar tatil edilecek mi?' sorusu öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak edilmeye başlandı.

Okulların tatil edilmesiyle ilgili karar alındığı takdirde İstanbul Valiliği konuyla ilgili duyuru yapacak.

Son dakika İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul'da hava durumunun çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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