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Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:45
Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Yeni kar tatili olacak mı?
Son dakika İstanbul kar uyarısı: İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji, İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarısı yaparken 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu da öğrenci ve veliler tarafından yanıt arıyor. İstanbul Valiliği bugün için (12 Şubat) tüm ilçelerde okulları tatil ederken, 13 Şubat tarihi için de okullara kar tatili beklentisi mevcut. Öte yandan; İstanbul'da kar yağışı için yeni tarih de verildi. Peki İstanbul için kar yağışı uyarısı nasıl? İşte son dakika kar yağışı ve hava durumu haberinin detayları!