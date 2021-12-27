Son dakika: İstanbul’da 15 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!





Muhammed Can Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim.