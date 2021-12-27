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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul’da 15 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:12

Son dakika: İstanbul’da 15 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!

Son dakika haberi: Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşanmıştı… Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Muhammed Can Değirmenci (15) yaşadığı korku dolu anları anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: İstanbul’da16 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!

Son dakika: İstanbul'da dün akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına gelmişti.

Son dakika: İstanbul’da16 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!

Köpeği saha içerisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaşatmıştı. O köpek 2 kişiyi yaraladıktan sonra belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürüldü.

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Son dakika: İstanbul’da16 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!

Sultangazi Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.


Son dakika: İstanbul’da16 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!



Muhammed Can Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim.

Son dakika: İstanbul’da16 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğramıştı! Korkunç anları anlattı: Sahibi tut dedi!

Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe.

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