SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu