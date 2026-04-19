Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm
Giriş Tarihi: 19.04.2026 18:18

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; 12 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul'da da yağışların yeniden etkili olacağını belirterek, tarih verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Buna göre; 20 Nisan tarihinde 12 il için sarı kodlu uyarı verildi.

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Söz konusu illerde şiddetli sağanak yağşın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Elazığ, Hatay, Mardin,

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Siirt, Tunceli, Şanlıurfa,

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

Batman, Şırnak, Osmaniye.

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

İSTANBULLULAR O TARİHLERE DİKKAT! SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan raporda, İstanbul'da da yağışlı havanın yeniden etkili olacağı belirtildi. Raporda, 21-22 Nisan tarihlerinde megakentte sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

İşte o günlere ait haritalı hava durumu raporları

21 Nisan Salı

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

22 Nisan Çarşamba

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 20°C

Az bulutlu

EDİRNE 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye, Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazar) saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazar) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SON DAKİKA | İstanbullular o tarihlere dikkat! Yağışlı hava geri dönüyor: 12 il için sarı kodlu alarm

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

