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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:31

SON DAKİKA | İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Son dakika haberleri: İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un deprem risk haritası ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Son dakika haberleri: İstanbul'da dün en büyüğü 6.2 büyüklüğünde olan deprem fırtınası megakentteki deprem risk haritasını yeniden gündeme getirdi.

SON DAKİKA | İstanbul’un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Yapılan bilimsel çalışmalara göre İstanbul'da deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor.

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SON DAKİKA | İstanbul’un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

İBB ve AFAD, İstanbul'da olası büyük bir deprem için tehdit oluşturan ilçeleri analiz ederek risk haritasına dair raporu açıklamıştı.

SON DAKİKA | İstanbul’un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER

Adalar,