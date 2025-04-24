Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
08:31
SON DAKİKA | İstanbul'un deprem risk haritası! İşte birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler
Son dakika haberleri: İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, 7'si 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere 184 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, İstanbul'un deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. Haritada deprem riskinin en yüksek olduğu yerler koyu kırmızıyla gösterilirken, risk azaldığı yerler daha açık renkle gösteriliyor. Peki İstanbul'da birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un deprem risk haritası ve son dakika haberinin detayları...