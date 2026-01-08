Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 14:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:55

SON DAKİKA! İşte Halep'ten sıcak görüntüler: AHaber operasyonun gerçekleştiği noktada! YPG'ye ağır darbe

Son dakika haberi: Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe indirilirken, AHaber bölgeden en sıcak görüntülere yer veriyor.



Son dakika haberi... Suriye'deki mahallelerde yaşayan sivillerin tahliye işlemlerinin durmasının ardından terör örgütüne ait askeri mevziler vuruluyor.



Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği PKK/YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı.



Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.



Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istemişti.



⁠HALEP'TE NELER OLUYOR?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.



Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.



Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.



Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.



Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

