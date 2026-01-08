Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! İşte Halep'ten sıcak görüntüler: AHaber operasyonun gerçekleştiği noktada! YPG'ye ağır darbe
Giriş Tarihi: 08.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:55
SON DAKİKA! İşte Halep'ten sıcak görüntüler: AHaber operasyonun gerçekleştiği noktada! YPG'ye ağır darbe
Son dakika haberi: Suriye ordusu, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe indirilirken, AHaber bölgeden en sıcak görüntülere yer veriyor.