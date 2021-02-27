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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

bilgilerine göre Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemine geçildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler nüfusları nedeniyle riskiyle karşı karşıya kalırken asıl kötü haberler Karadeniz Bölgesi'nden geldi. verilerine göre Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun gibi illerde vaka oranlarının bir hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu illerde yeni tedbir kararları alındı. Edrine'de de Valilik vatandaşları telefonlara SMS göndererek uyardı. Türkiye'de son açıklanan tablosundaki rakamlara göre 24 saatte 9 bin 572 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan bazı illerimizde yeni kısıtlamalarına gidildi. İşte il il son dakika detaylarıyla alınan korona tedbirleri ve vaka oranları...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:53
SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

... vatandaşları anlık şekilde süreciyle ilgili bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bakanlık tarafından her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıkladı. Bu çalışmanın ardından ise yerinde karar dönemi kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları yeni kısıtlama kararları aldı.

İl il gelen son kısıtlama kararları şöyle...

SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

MUĞLA/BODRUM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

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SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

KARABÜK
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

SON DAKİKA... İşte il il koronavirüsü vakalarında son durum! Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da peş peşe kritik kararlar

"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

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