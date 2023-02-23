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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı
Giriş Tarihi: 23.02.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 19:56

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Son dakika haberi… 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken 11 ile yapılacak afet konutlarının detayları belli oldu. Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Son dakika deprem haberi… Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdi, tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

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SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Devlet, bütün imkânlarını bölge için seferber ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının detaylarını açıkladı.

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

İŞTE TÜM DETAYLAR

Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI

70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:

"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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