Haberler Yaşam SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Giriş Tarihi: 23.02.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 19:56

SON DAKİKA | İŞTE ÖRNEK KÖY EVİ VE AFET KONUTLARI! Nereye ne kadar konut yapılacak: Bakanlık ilçe ilçe sıraladı

Son dakika haberi… 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası devlet ve millet el ele verdi, tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken 11 ile yapılacak afet konutlarının detayları belli oldu. Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…