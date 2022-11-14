Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!

Giriş Tarihi: 14.11.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 06:13

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!

Son dakika haberleri: İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin de ailesi ile Adana'dan, İstanbul'a gelen küçük Ecrin olduğu öğrenildi. Ecrin'den geriye gözlerinin içinin güldüğü fotoğrafları kaldı.