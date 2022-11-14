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Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 06:13

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin'e nasıl kıydınız!

Son dakika haberleri: İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin de ailesi ile Adana'dan, İstanbul'a gelen küçük Ecrin olduğu öğrenildi. Ecrin'den geriye gözlerinin içinin güldüğü fotoğrafları kaldı.

HUZEYFE ATICI
Yunus Emre KAVAK
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

Son dakika haberleri: İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yapılan son açıklamada 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

Hayatını kaybedenlerin arasında baba-kız, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın olduğu öğrenildi.

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Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

Elazığ Palu nüfusuna kayıtlı ailenin Adana'dan, İstanbul'a kız istemek için geldiği o sırada İstiklal Caddesi'nden geçerken hain saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

DERYA YANIK: "ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK"

Öte yandan Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olduğu öğrenildi.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki kalleş saldırıda baba-kız hayatını kaybetti: Ecrin’e nasıl kıydınız!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından edindiği yeni bir bilgiyi paylaşarak, şunları kaydetti:

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