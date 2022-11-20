Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal'i kaçırdı; Azez'e kaçtı

Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 15:51

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal'i kaçırdı; Azez'e kaçtı

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen kilit ismi firari Bilal Hassan'ın patlama gerçekleşmeden önce başlayan kaçışında önemli bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı. Firari Bilal Hassan'ın Esenler'de birlikte eşyalarını topladığı ve taşıdığı kişinin, terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden, Albashir ve Bilal Hasan ile aynı yerde kaldığı iddia edilen ve kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali isimli kişi olduğu öne sürüldü.