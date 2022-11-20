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Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal'i kaçırdı; Azez'e kaçtı
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 15:51

Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal'i kaçırdı; Azez'e kaçtı

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen kilit ismi firari Bilal Hassan'ın patlama gerçekleşmeden önce başlayan kaçışında önemli bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı. Firari Bilal Hassan'ın Esenler'de birlikte eşyalarını topladığı ve taşıdığı kişinin, terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden, Albashir ve Bilal Hasan ile aynı yerde kaldığı iddia edilen ve kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali isimli kişi olduğu öne sürüldü.

EMİR SOMER
Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kaçışına ilişkin yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

Terörist Ahlam Albashir'i (23), korsan taksicilik yapan Yasir El Korali ile birlikte Taksim Meydanı'na götürdükten sonra Esenler'e dönen Bilal Hassan'ın, terör saldırısının yaşandığı gün Esenler'de yanında olan bir başka kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı ortaya çıkmıştı.

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Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

Firari Bilal Hassan ve yanındaki bir diğer kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu tespit edilmişti.

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

İddialara göre o isim; terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden, Ahlam Albashir ve Bilal Hassan ile aynı yerde kalan ve patlamadan sonra kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'ydi...

Son dakika: İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında flaş: Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

1999 İDLİP DOĞUMLU

Eşyalarını alan firari Bilal Hassan'ın kaçışının, 13 Kasım Pazar günü saat 16.13'te gerçekleşen terör saldırısından dakikalar önce başladığı tespit edilmişti.

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