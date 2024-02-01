Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! İzmir Gaziemir'de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu
Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
23:48
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü Oğuz Erge'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok" dedi. Saldırgan emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.