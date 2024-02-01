SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanarak gasbedildi, olayı araç içindeki kamera kaydetti. Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video