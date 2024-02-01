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Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 23:48

SON DAKİKA! İzmir Gaziemir'de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü Oğuz Erge'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok" dedi. Saldırgan emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK
AJANSLAR
SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Son dakika haberi... İzmir'de, taksiye müşteri olarak binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Oğuz Erge (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erge'nin vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil operasyon geçirmişti."

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SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

"Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettigi cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanarak gasbedildi, olayı araç içindeki kamera kaydetti. Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Takside dehşet anları kamerada: Soğukta üşümesin diye aldığı müşteri tarafından vuruldu! | Video

SON DAKİKA! İzmir Gaziemir’de yardım ettiği yolcu tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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