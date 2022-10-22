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SON DAKİKA | Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
08:22
SON DAKİKA | Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!
İstanbul Kadıköy'de kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın 8 yıl cezaevinde yatmasından sorumlu tuttuğu kardeşinden almak istediği intikamın yeni detayları çıktı. Mustafa Karahan'ın patlayıcı imal ederek Balıkesir'de yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo ile kendisine göndererek öldürmeyi planladığı iddia edildi. Olayla ilgili ifade polise ifade veren kişiler, Mustafa Karahan'ın kendilerine, Maltepe'de 2016 yılında babasına bombalı paket göndererek babası ile 2 kişinin yaralanmasına yol açan Alican Kurdaş'ın benzeri bir saldırı planladığını aktardı. Karahan'ın neden olduğu patlamanın olay yerinde TNT, Picric Asit, Potasyum Nitrat ve benzeri patlayıcı maddeler ile iki ucu kesilmiş oksijen tüplerine benzeyen iki uzun borunun içerisinde patlayıcı maddelere ulaşıldı.