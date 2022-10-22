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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 08:22

SON DAKİKA | Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

İstanbul Kadıköy'de kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın 8 yıl cezaevinde yatmasından sorumlu tuttuğu kardeşinden almak istediği intikamın yeni detayları çıktı. Mustafa Karahan'ın patlayıcı imal ederek Balıkesir'de yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo ile kendisine göndererek öldürmeyi planladığı iddia edildi. Olayla ilgili ifade polise ifade veren kişiler, Mustafa Karahan'ın kendilerine, Maltepe'de 2016 yılında babasına bombalı paket göndererek babası ile 2 kişinin yaralanmasına yol açan Alican Kurdaş'ın benzeri bir saldırı planladığını aktardı. Karahan'ın neden olduğu patlamanın olay yerinde TNT, Picric Asit, Potasyum Nitrat ve benzeri patlayıcı maddeler ile iki ucu kesilmiş oksijen tüplerine benzeyen iki uzun borunun içerisinde patlayıcı maddelere ulaşıldı.

EMİR SOMER
SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde 9 Ekim Pazar gecesi gerçekleşen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın yol açtığı ve yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili detaylı bir inceleme yapıldı.

SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

İddiaya göre; kendisiyle birlikte iki komşusunun ölümüne yol açan Mustafa Karahan, TİKKO Davası'ndan yedi yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve 1989 yılında yasa dışı yollarla İsviçre'ye gitti. Mustafa Karahan, kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'deki "Safari" isimli Türk restoranında 27 Temmuz 1998 tarihinde dört kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Türkiye'ye kaçtı.

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SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Tabancalarla ve uzun namlulu silahlarla restoranı yaylım ateşine tutan ve dört kişiyi öldüren dört maskeli saldırgandan biri olan Karahan, ihbar üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı. Yakalanmasından ise kardeşi olan Zeynel Karahan'ı sorumlu tuttu ve ondan intikam almak istedi. Sekiz yıl cezaevinde kalan, Pandemi'de serbest kalan ve tesisat işleriyle uğraşan Karahan kardeşinden intikam almak istedi.

SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

ÖZBEKİSTAN'LI ARKADAŞI ANLATTI
İstanbul Kadıköy'deki patlamada yaralanan ve Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov ifadesinde Karahan'ın kardeşine duyduğu kini ve intikam planını anlattı. Yaşamını yitiren Karahan'ın yakın çevresine ve kendisine sürekli olarak kardeşini öldürmeyi planladığını anlattığını belirten Anvarjon Kadirov verdiği ifadesinde "Tesisat işleri yapıyor ve birlikte çalışıyorduk.

SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Psikolojisinin bozuk olduğunu fark edince kendisinden uzaklaşmaya başladık. İş dışında görüşmüyorduk. Görüştüğümüzde bizlere ailesi ve kardeşine kardeşine karşı duyduğu nefreti dile getiriyordu. Kardeşini öldürmek istediğini ve bir gün öldüreceğini söylüyordu. Çevresindeki insanlara bahsettiğini duyduk" dedi.

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