SON DAKİKA | Kadıköy’deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Tabancalarla ve uzun namlulu silahlarla restoranı yaylım ateşine tutan ve dört kişiyi öldüren dört maskeli saldırgandan biri olan Karahan, ihbar üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı. Yakalanmasından ise kardeşi olan Zeynel Karahan'ı sorumlu tuttu ve ondan intikam almak istedi. Sekiz yıl cezaevinde kalan, Pandemi'de serbest kalan ve tesisat işleriyle uğraşan Karahan kardeşinden intikam almak istedi.