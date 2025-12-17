Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kağıthane'de akılalmaz olay! Manevra yapan TIR caddeyi birbirine kattı! 'Araçların içinden geçti'
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:31

İstanbul Kağıthane'de dün sabah saatlerinde akılalmaz bir trafik kazası yaşandı. İzmir'den geldiği öğrenilen bir TIR şoförü, navigasyon kurbanı mı olduğu bilinmezken, Ortabayır Mahallesi'nin dar sokaklarına girince ortalık bir anda savaş alanına döndü. Dev dorsesiyle manevra yapmaya çalışan sürücü, park halindeki üç lüks otomobili adeta ezerek geçti. Mahalle sakinlerinin çığlıklarına ve uyarılarına aldırış etmeden hamlelerine devam eden şoför, hem trafiği felç etti hem de araç sahiplerini isyan ettirdi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den geldiği öğrenilen 35 EC 122 plakalı TIR'ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi.

Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada TIR'ın dorsesi park halinde olan 34 MRK 491 plakalı araca çarptı. Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de 34 AC 5353 plakalı otomobile çarparak zarar verdi.

İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

İstanbul'da manevra yapan TIR 3 otomobile çarpıp caddeyi birbirine kattı!

'LİNÇ EDİLECEKSİN BURASI GÜLTEPE'

Çevredeki vatandaşların kaçmaya çalıştığını düşündüğü TIR şoförü, birkaç manevra daha yaptıktan sonra durdu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise, "Bütün araçların içinden geçti delirmiş" diye konuştu. Araç sahiplerinin olay yerine gelmesi sonrası sürücülerin kendi arasında trafik kazası raporu tuttuğu öğrenildi.

