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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS'li KPPS'siz personel alacak kadrolar
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:07

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS'li KPPS'siz personel alacak kadrolar

Son dakika kamuya 32.024 personel alımı yapılacak. Kamu kurumlarında KPSS'li ve KPSS'siz ilanlara başvurmak isteyen adaylar şartları ve tarihleri araştırmaya başladı. Birçok farklı kadrodan birçok kuruluşa yapılacak alımlar Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların ilanları bulunuyor. Sağlık personeli, büro personel, veri uzmanı gibi yüzlerce branşa alım gerçekleştirilecek. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

Son dakika kamuya memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarında memur olarak yer alamk isteyenler ilanları araştırmaya başaldı. Birçok bakanlık, enstüti, üniversite gibi birçok kuruluşa personel alınacak. KPPS'li ve KPSS'sizi ilanlar takip ediliyor. İşte kamu personeli alım ilanları ve detayları...

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

SON DAKİKA: KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyenler için KPSS'li, KPSS'siz binlerce kadro ilanı yayımlandı.

İşte güncel kadro ilanları:

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SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 35 kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek.

Adaylar başvurularını 06/01/2025-17/01/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar, "www.yargitay.gov.tr" internet sitesinde ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet siteleri üzerinden yapılacak.

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