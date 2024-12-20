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SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS'li KPPS'siz personel alacak kadrolar
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
10:07
SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alınacak! Memur olmak isteyenlerin dikkatine: KPSS'li KPPS'siz personel alacak kadrolar
Son dakika kamuya 32.024 personel alımı yapılacak. Kamu kurumlarında KPSS'li ve KPSS'siz ilanlara başvurmak isteyen adaylar şartları ve tarihleri araştırmaya başladı. Birçok farklı kadrodan birçok kuruluşa yapılacak alımlar Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların ilanları bulunuyor. Sağlık personeli, büro personel, veri uzmanı gibi yüzlerce branşa alım gerçekleştirilecek. Peki hangi kurum memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları