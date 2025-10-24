Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı: "Boğup kuyuya attım"
Giriş Tarihi: 24.10.2025 14:48

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı: "Boğup kuyuya attım"

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun su kuyusunda bulunan cansız bedeni tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç kızın katil zanlısı olarak yakalanan cezaevi firarisi Deniz Boyacı'nın '6. cinayet' olduğu ortaya çıkan olayın detayları kan dondurdu. Boyacı, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

DHA
SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında, 19 Ekim günü hayvan otlatan köylüler, bir su kuyusunda insan cesedi görerek durumu jandarmaya bildirdi.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Olay yerine gelen ekipler, kuyudan çıkarılan cesedin 12 Ekim'den beri haber alınamayan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğunu belirledi. Hasret'in cansız bedeni, detaylı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

KATİL, 6. CİNAYETİNİ İŞLEYEN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli ismin izini sürdü. Yapılan incelemeler sonucunda, Hasret Akkuzu'nun katil zanlısının Deniz Boyacı olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Boyacı'nın sabıkası ise Türkiye'yi şoke etti. Zanlının, henüz 17 yaşındayken 2001 yılında 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği, sonrasında başka bir cinayet suçundan da ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği ortaya çıktı. Böylece, 17 yaşındaki Hasret Akkuzu, firari katilin 6. kurbanı oldu.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

DENİZ BOYACI AYDIN'DA YAKALANDI

Ekipler, firari katil Deniz Boyacı'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bu süreçte, Boyacı'nın yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Gözaltına alınanlardan katilin ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan bir arkadaşı, 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklanırken, annesi, kardeşi ve Hasret'in bir arkadaşı serbest bırakıldı. Cinayet zanlısı Deniz Boyacı ise 22 Ekim'de Aydın'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Zonguldak'a getirildi.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

KORKUNÇ İTİRAF: "BOĞDUM, SONRA KUYUYA ATTIM"

Zonguldak'ta sorgulanan Deniz Boyacı, suçunu itiraf etti. Dün, genç kızın cesedinin bulunduğu su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırılan Boyacı, ifadesinde cinayetin detaylarını soğukkanlılıkla anlattı: "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Keşfin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

HASRET AKKUZU GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirilen genç kız için babaevinde helallik alındı.

SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret’i nasıl öldürdüğünü anlattı: Boğup kuyuya attım

Babası Şenal Akkuzu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Hasret Akkuzu, bugün saat 11.00'de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.