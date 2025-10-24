SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı: "Boğup kuyuya attım"

Boyacı'nın sabıkası ise Türkiye'yi şoke etti. Zanlının, henüz 17 yaşındayken 2001 yılında 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği, sonrasında başka bir cinayet suçundan da ceza aldığı ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği ortaya çıktı. Böylece, 17 yaşındaki Hasret Akkuzu, firari katilin 6. kurbanı oldu.