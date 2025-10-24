Haberler
SON DAKİKA: Kan donduran itiraf! 6. kurbanı 17 yaşındaki Hasret'i nasıl öldürdüğünü anlattı: "Boğup kuyuya attım"
Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun su kuyusunda bulunan cansız bedeni tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç kızın katil zanlısı olarak yakalanan cezaevi firarisi Deniz Boyacı'nın '6. cinayet' olduğu ortaya çıkan olayın detayları kan dondurdu. Boyacı, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.