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SON DAKİKA | Kapalıçarşı'daki 50 milyon dolarlık vurgununda detaylar ortaya çıktı! Whatsapp’tan ses kaydıyla sistem çöktü mesajı
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:40
SON DAKİKA | Kapalıçarşı'daki 50 milyon dolarlık vurgununda detaylar ortaya çıktı! Whatsapp’tan ses kaydıyla sistem çöktü mesajı
Son dakika haberi: Kapalıçarşı'da kendilerine köklü esnaf imajı vererek kurdukları 'fon sistemi' ile 200 kişinin üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandıran 'Çalışkurlar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı.