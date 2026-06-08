SON DAKİKA | Kapalıçarşı’daki 50 milyon dolarlık vurgununda detaylar ortaya çıktı! Whatsapp’tan ses kaydıyla sistem çöktü mesajı

Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, "Çalışkurlar" örgütünün liderleri Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler, köklü bir esnaf imajı vererek kurdukları "fon sistemi" ile onlarca kişiyi büyük zarara uğrattı. Soruşturma dosyasında öne çıkan en çarpıcı eylem, şikayetçiler Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un maruz bırakıldığı 25 milyon dolarlık devasa dolandırıcılık oldu. Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un ifadelerine göre süreç şu şekilde işledi; şüpheliler, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak mağdurlar üzerinde sarsılmaz bir güven tesis etti.



