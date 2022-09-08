SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.