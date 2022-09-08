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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı
Giriş Tarihi: 08.09.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 17:15

SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İbrahim Keleş'in başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.

DHA
SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.

SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.

SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı

Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.

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