Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı
Giriş Tarihi: 08.09.2022 17:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
17:15
SON DAKİKA: Kasketini çıkarınca olay çözüldü! Kesik baş cinayetinde sır perdesi aralandı
Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İbrahim Keleş'in başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.