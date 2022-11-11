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Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü
Giriş Tarihi: 11.11.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
08:04
Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü
Son dakika haberler: İzmir'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldürdükten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in 17 gün boyunca evinde saklandığı M.G. ile kahvehanede tanıştığı ortaya çıktı. M.G.'nin Yeğin'in cinayet işlediğini bildiği halde saklanmasına yardım ettiği belirlendi