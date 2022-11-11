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Haberler Yaşam Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü
Giriş Tarihi: 11.11.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 08:04

Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

Son dakika haberler: İzmir'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldürdükten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in 17 gün boyunca evinde saklandığı M.G. ile kahvehanede tanıştığı ortaya çıktı. M.G.'nin Yeğin'in cinayet işlediğini bildiği halde saklanmasına yardım ettiği belirlendi

Ceyhan TORLAK
Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

Son dakika haberler: İzmir'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdükten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in (59) 18 gün polisten nasıl kaçtığı ortaya çıktı. SABAH, tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaştı. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra deport edilen ve İzmir'de tanıdığı kimsesi bulunmayan şüphelinin polise yakalanmamak için cinayetten sonra çay içmeye gittiği kahvehanede tanıştığı M.G.'nin (67) evinde 17 gün saklandığı ortaya çıktı.

Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

Cinayetin tüm ayrıntılarını anlatan Kaffar Yeğin ifadesinde, "Cinayetten sonra toplu ulaşımla Güzelbahçe'ye gittim. Bir gece ormanda kaldım. Daha sonra kendime yeni kıyafetler ve şapka aldım. Yine toplu ulaşımla Eşrefpaşa'ya geldim. Bir kahvehaneye oturdum ve çay içtim.

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Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

"KARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ SÖYLEDİM VE KALMAMI KABUL ETTİ"

Orada M.G. ile tanıştım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim. O da evinde kalabileceğini söyledi. Birkaç gün sonra ona karımı öldürdüğümü ve polisten kaçtığımı söyledim. Yine kalmama izin verdi. Yakalanma korkusuyla balkona bile çıkmadım" dedi.
Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti.

Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 800 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelinin izine ulaştı. Kaffar Yeğin 3 Kasım'da Eşrefpaşa semti Fatih Mahallesi'nde yanında bir kişiyle yolda yürürken tespit edildi.

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