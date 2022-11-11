Son dakika | Katille aynı evde 17 gün! Hülya Yeğin cinayetinin sırrı çözüldü

"KARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ SÖYLEDİM VE KALMAMI KABUL ETTİ"

Orada M.G. ile tanıştım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim. O da evinde kalabileceğini söyledi. Birkaç gün sonra ona karımı öldürdüğümü ve polisten kaçtığımı söyledim. Yine kalmama izin verdi. Yakalanma korkusuyla balkona bile çıkmadım" dedi.

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti.