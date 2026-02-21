Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Komisyoncu önce emeğe çöktü şimdi çalıp kaçıyor: 60 bin TL ile 60 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 21.02.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 08:15
SON DAKİKA | Komisyoncu önce emeğe çöktü şimdi çalıp kaçıyor: 60 bin TL ile 60 milyonluk vurgun
Son dakika: Yıllarca üreticinin emeğini sömüren komisyoncular, son dönemde milyonlarca liralık vurgunla çiftçinin canını yaktı. Hale girerek ve ihtiyacı olanlara para desteği sağlayarak kısa sürede üreticinin güvenini kazanan vurguncular, aldıkları ürünlerin parasını ödemeden sırra kadem basıyor.