SON DAKİKA | Komisyoncu önce emeğe çöktü şimdi çalıp kaçıyor: 60 bin TL ile 60 milyonluk vurgun

10 YILDIR YASAYI BEKLİYORUZ

Muğla Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, hem hal içinde hem de hal dışında bu tür dolandırıcıların türediklerini söyledi. Bunların profesyonel dolandırıcı olduklarını anlatan Gümüş, "Biz çiftçimizi hep uyarıyoruz. Ancak özellikle üretim aşamasında paraya sıkışan çiftçinin hemen yanına giderek destek oluyor gibi görünüp güven sağlıyorlar. Sonra da çarpıp gidiyorlar" dedi. Çiftçinin bir koruma kalkanı olmadığını anlatan Gümüş, "10 yıldır Hal Yasası'nı bekliyoruz. Bu yasa hem tarladan sofraya fiyat artışının önüne geçecek hem de bu tür dolandırıcılıklar önlenecek. Üreticiden malı alan komisyoncu ya da tüccar o ilin belediyesine 100 milyon TL'lik teminat yatıracak. Çiftçi alacağını bu teminattan alacak. Bunun için yasa acilen çıkmalı" diye konuştu.