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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 17:23

| Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Türkiye, koronavirüs salgını karşısında etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte günlük vaka sayısı da ciddi bir düşüş yaşadı. Bu noktada, koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum merak konusu oldu. Bilindiği gibi, günlük corona vaka sayısı ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından olarak duyuruluyor. Peki, Türkiye'de bugünkü ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile bugünkü corona vaka sayısı son durum tablosu

SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Tam kapanma süreci ile birlikte günlük da sık sık araştırılıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Alınan tedbirler olumlu sonuç verirken corona vaka sayısı düşüşe geçti. Bu doğrultuda, günlük ve ölü sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 28 bin 997 vaka görülürken 38 bin 218 kişi iyileşti. Buna karşın, 336 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu

SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu birazdan açıklanacak.

Gün gün veriler ise şu şekilde;

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SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218
SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

2 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 25 bin 980
  • HASTA SAYISI: 2 bin 587
  • VEFAT SAYISI: 340
  • İYİLEŞEN SAYISI: 75 bin 182
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