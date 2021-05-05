SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı nedir, bugün kaç oldu? 5 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Tam kapanma süreci ile birlikte günlük koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Alınan tedbirler olumlu sonuç verirken corona vaka sayısı düşüşe geçti. Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 28 bin 997 vaka görülürken 38 bin 218 kişi iyileşti. Buna karşın, 336 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu