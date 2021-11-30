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Haberler Yaşam Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır'da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:04

Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır'da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için özel ekip kuruldu.

DHA
Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

SON DAKİKA: KÜBRA EKİN DİYARBAKIR'DA KAYBOLMUŞTU! OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME...

Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı.

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Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu.

Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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