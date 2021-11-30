Son dakika: Kübra Ekin Diyarbakır’da kaybolmuştu! Olayla ilgili flaş gelişme...

SON DAKİKA: KÜBRA EKİN DİYARBAKIR'DA KAYBOLMUŞTU! OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME... Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu. UZMAN POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP KURULDU Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.