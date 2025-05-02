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Haberler Yaşam Son Dakika: Kütahya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:00

Son Dakika: Kütahya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı Simav'da yaşayanlar tarafından hissedildi. Depremin merkezi Simav olarak açıklanırken, saati ise 15:51:15 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 12.55 km olarak ölçüldü. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kütahya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşıldı. Depremin merkezi Simav olarak açıklanırken, saati ise 15:51:15 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 12.55 km olarak ölçüldü. İşte, 2 Mayıs 2025 Simav depremi ile ilgili detaylar ve son gelişmeler…

Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KÜTAHYA SIMAV'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Kütahya Simav merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12.55 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar…

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Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KÜTAHYA DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-02
Saat:15:51:15 TSİ
Enlem:39.22333 N
Boylam:28.99889 E
Derinlik:12.55 km

Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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