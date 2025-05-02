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Son Dakika: Kütahya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
16:00
Son Dakika: Kütahya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı Simav'da yaşayanlar tarafından hissedildi. Depremin merkezi Simav olarak açıklanırken, saati ise 15:51:15 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 12.55 km olarak ölçüldü. Bölgedeki vatandaşlar, depremin yerini ve şiddetini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kütahya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...