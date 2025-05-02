Son Dakika: Kütahya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşıldı. Depremin merkezi Simav olarak açıklanırken, saati ise 15:51:15 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 12.55 km olarak ölçüldü. İşte, 2 Mayıs 2025 Simav depremi ile ilgili detaylar ve son gelişmeler…