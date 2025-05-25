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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:28

SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcuya giden bir kadın 22 ayar olarak belirttiği altın bilekliğini satmak istedi. Kuyumcu, mihenk taşıyla test ettiği bilekliğin 22 ayar olduğu belirleyerek müşteriye 159 bin lira ödedi. Ancak eritme sırasında ortaya çıkan manzara, kuyumcuyu şoke etti! Polis şimdi o kadının peşinde!

DHA
SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

Şaşkına çeviren olay, 16 Mayıs'ta Büyükçekmece'deki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, paraya ihtiyacı olduğunu ve çocuğunun hastanede olduğunu söyleyen kadın, 22 ayar olarak belirttiği altın bilekliğini satmak istedi. Kuyumcu, mihenk taşıyla test ettiği bilekliğin 22 ayar olduğu belirleyerek müşterisine 159 bin lira ödedi.

SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

Daha sonra eritme işlemi için atölyeye gönderilen bilekliğin 18 ayar olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, altının özel kimyasal maddeyle kaplanarak ayarının olduğundan yüksek gösterildiği belirlendi.

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SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

Bu yöntemle kandırılan kuyumcu, yaklaşık 40 bin lira zarara uğradı. Durumu anlayan kuyumcu Yusuf Uyanık, polise giderek şikayetçi olurken şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

"OCAKTA ERİTİLDİĞİNDE..."

Kuyumcu Yusuf Uyanık, "22 ayar olarak belirtilen ürün 18 ayar olarak çıktı. Tabii bundan dolayı bir mağduriyetimiz var. Kullandıkları kimyasaldan dolayı bizim burada basit yöntemlerle test ettiğimizde 22 ayar olarak çıkıyor ama bunun sonucunda bu bir ocağa gidiyor. Ocakta eritildiğinde, 18 ayar olduğu raporunu aldık.

SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...

Bundan sonra tabii bayanla bir iletişime geçmeye çalıştık. Salı günü bu durumu düzelteceğini söyledi ama böyle bir adım atmadı. Nasıl yapılıyor derseniz bu kimyasal bir olay, benim izah etmem biraz farklı olur. Kaplama ürünler geliyor, mesela üst kısmı altın ama alt kısmında demir veya tel, bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz tabii onun ağırlığından renginden anlayabiliyoruz, yakaladığımızı, ona göre işlem yapıyoruz veya işte ürünü almıyoruz, geri veriyoruz.