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SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:28
SON DAKİKA... Kuyumcular bu kadına dikkat! Tuzağı mihenk taşı bile çözemedi: Kimyasal bir olay...
SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcuya giden bir kadın 22 ayar olarak belirttiği altın bilekliğini satmak istedi. Kuyumcu, mihenk taşıyla test ettiği bilekliğin 22 ayar olduğu belirleyerek müşteriye 159 bin lira ödedi. Ancak eritme sırasında ortaya çıkan manzara, kuyumcuyu şoke etti! Polis şimdi o kadının peşinde!