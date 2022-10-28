Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli oldu. Saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.



