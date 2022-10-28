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Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti
Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:23
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
08:24
Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti
Son dakika haberi: Ataşehir'de önceki gün yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli olurken, saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.