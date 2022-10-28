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Haberler Yaşam Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti
Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:24

Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

Son dakika haberi: Ataşehir'de önceki gün yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli olurken, saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.

İHA
Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli oldu. Saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.

Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Ataşehir'de yaşanan olayda, yabancı uyruklu 1 kişi silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

Örnek Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana gelen olayda, saldırganlar bölgeden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, cinayete ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

Cinayetin sır perdesi İstanbul polisinin yaptığı çalışmayla aralanırken, öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimlik bilgileri de belli oldu. Elde edilen ipuçlarına göre eylemin kanlı bir hesaplaşmanın devamı olduğu anlaşıldı.

Son dakika: Mafya suikastında sır perdesi aralandı! Sokak ortasında infaz edilmişti

Kurşunların hedefindeki kurbanın, ülkesinde "Gardaşoğlu" namıyla anılan Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve 2016'de Beşiktaş'ta aracında çapraz ateş tutularak öldürülen "Hayalet" lakaplı Rövşen Caniyev'in liderliğindeki yeraltı örgütüne yakın bir isim olduğu ileri sürüldü.

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