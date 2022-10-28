Video Yaşam Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video
Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video

Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video

28.10.2022 | 09:06

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Ataşehir'de önceki gün yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli olurken, saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye’de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yakını ve arkadaşlarının yanında silahlı saldırıda öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimliği belli oldu. Saldırıya hedef olan kurbanın, Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün, Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Bakü merkezli bir suç ağına yakın isim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Ataşehir'de yaşanan olayda, yabancı uyruklu 1 kişi silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Örnek Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana gelen olayda, saldırganlar bölgeden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, cinayete ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Cinayetin sır perdesi İstanbul polisinin yaptığı çalışmayla aralanırken, öldürülen yabancı uyruklu şahsın kimlik bilgileri de belli oldu. Elde edilen ipuçlarına göre eylemin kanlı bir hesaplaşmanın devamı olduğu anlaşıldı. Kurşunların hedefindeki kurbanın, ülkesinde "Gardaşoğlu" namıyla anılan Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov olduğu, maktulün Rusya ve Kafkaslar'da kolları bulunan ve 2016'de Beşiktaş'ta aracında çapraz ateş tutularak öldürülen "Hayalet" lakaplı Rövşen Caniyev'in liderliğindeki yeraltı örgütüne yakın bir isim olduğu ileri sürüldü.

Geçmiş yıllarda Türkiye'de eyleme karışan Azerbaycan merkezli suç ağına yakın ismin, ülkesinde kendi ölçeğinde çıkar amaçlı bir çete kurduğu, bu nedenle husumete dayalı bir hesaplaşmaya kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Mafya hesaplaşmasından kaynaklandığı anlaşılan cinayete ilişkin şu ana kadar 1 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Qasımov'a, önceki gün yeğeni ve arkadaşlarıyla oturduğu site içinde yürüyüş çıktığı sırada, yanına yaklaşan bir otomobilden peş peşe 6 el ateş açılmış, şahıs vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Fail ya da failler olay yerinden kaçarken, "Gardaşoğlu" lakabıyla bilinen Qasımov yanındakiler tarafından hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşamını yaklaşık bir yıldır Türkiye'de sürdürdüğü öğrenilen Azerbaycan kökenli suç ağı liderinin, son olarak geçtiğimiz Haziran ayında ülkeye giriş yaptığı öne sürülüyor.

Cinayete ilişkin ilçe polisinin ilk çalışmalarının ardından olayla ilgili kovuşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü iddia edildi. Kanlı pusuda öldürülen Azerbaycanlı Elnur Qasımov'un cesedinin ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki (İATK) işlemlerin ardından ülkesine götürüleceği aktarıldı.

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