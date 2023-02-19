SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'ta da hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 19 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...