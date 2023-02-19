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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:47

SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'ta da hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 19 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından gelen verilere göre, saatler 15.04'ü gösterdiğinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 19 Şubat 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi.

SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya ili Yeşiltyurt ilçesinde saat 15.04'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-02-19

Saat:15:04:32 TSİ

Enlem:38.277 N

Boylam:38.233 E

Derinlik:7 km

SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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