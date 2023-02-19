SON DAKİKA: Malatya depremi korkuttu! Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Sivas’ta da hissedildi! 19 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya ili Yeşiltyurt ilçesinde saat 15.04'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.