SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet bölgesinde yer alan Malatya'da sabahın ilk saatleriyle birlikte şiddetli sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde saat 05.27'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 11.51 kilometre olan deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.