SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 11.51 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 14 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...