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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:40

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 11.51 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Malatya deprem haberi detayları ve 14 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 05.27'yi gösterdiğinde Malatya Battalgazi merkezli şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 11.51 kilometre olarak kaydedilen deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Malatya depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Malatya depremi ve 14 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi.

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet bölgesinde yer alan Malatya'da sabahın ilk saatleriyle birlikte şiddetli sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Malatya ili Battalgazi ilçesinde saat 05.27'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 11.51 kilometre olan deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2023-03-14

Saat:05:27:51 TSİ

Enlem:38.139 N

Boylam:38.571 E

Derinlik:11.51 km

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsıldı! Şanlıurfa ve Adıyaman’da da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandilli verileri ile Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

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