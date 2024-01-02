Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine turizme ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

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