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Haberler Yaşam Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu
Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 10:44

Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

Son dakika haberleri: Malatya'da bir turizm firmasına ait otobüsü Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır." ifadesine yer verildi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Tahir ÖZÇELİK
Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

Son dakika haberleri: Malatya'nın Akçadağ Medine Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen 4 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine turizme ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video

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Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

TIR DA OTOBÜSE ÇARPTI

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Malatya’da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu

4 ÖLÜ, 31 YARALI

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

SON DAKİKA