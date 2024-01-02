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Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu
Giriş Tarihi: 02.01.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
10:44
Son dakika: Malatya'da feci kaza! Otobüs devrildi: 4 ölü, 31 yaralı | Kimlikleri belli oldu
Son dakika haberleri: Malatya'da bir turizm firmasına ait otobüsü Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada 4 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır." ifadesine yer verildi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.