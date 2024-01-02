Video Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video
SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video

SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 29 yaralı! | Video

02.01.2024 | 08:57

Son dakika haberleri: Malatya'da bir turizm firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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