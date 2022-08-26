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Haberler Yaşam Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 13:51

Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Marmaris'teki 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı cip safari faciasında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A, adliyeye sevk edildi. Faciadan dakikalar önce turistlerin görüntüleri ortaya çıktı.

MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'te 24 Ağustos saat 17.00 sıralarında turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki otomobile ön kısmından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 4'ü Iraklı turist 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

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Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Elim kazada Iraklı Ali Jaudat Kadhim, Mohammed Saddar, Ayah Mustafa Abdulhased, Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi ve Abriham M. Halamar (61) hayatını kaybederken, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (29) ve Çayn Şuayp Mohammed (24) yaralandı. Kazada hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2 savcının görevlendirildiği yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konunun uzmanı olan bilirkişiler görevlendirildi. Kazaya karışan araç, kazanın meydana geldiği yol, aracın teknik özellikleri konusunda teknik inceleme yaptırılacağı kaydedilirken, bilirkişi raporu alınacağını açıklandı.

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