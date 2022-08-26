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Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
13:51
Son dakika: Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Marmaris'teki 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı cip safari faciasında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A, adliyeye sevk edildi. Faciadan dakikalar önce turistlerin görüntüleri ortaya çıktı.