SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. FIRTINA UYARISI Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi. İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR İSTANBUL YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK Bugün İstanbul 16 derece, yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı' dedi. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 'Yarın rüzgarın bölgemizde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadeleri yer aldı. DOĞU'DA KAR VAR Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis'te 6, Muş'ta 8, Van ve Hakkâri'de 9 derece olması beklenmektedir' ifadeleri kullanıldı