Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:11

SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Son dakika haberi: Havalar tüm yurtta soğumaya başladı... Meteoroloji'den 39 il için hava durumu uyarısı yaptı. İstanbul'da yarın yağış ve fırtına olduğu açıklandı. Doğu Anadolu'da ise kar beklendiği vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji 39 il için hava durumu uyarısı yaptı! İstanbul’da yağış ve fırtına var!

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA