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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:37

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Son dakika: Soğuk hava yurdun dört bir yanında etkisini artırdı. Meteoroloji kar ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağışların beklendiği iller şöyle sıralandı…

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Son dakika haberi: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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