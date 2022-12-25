Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:37

Son dakika: Meteoroloji il il açıkladı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor!

Son dakika: Soğuk hava yurdun dört bir yanında etkisini artırdı. Meteoroloji kar ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağışların beklendiği iller şöyle sıralandı…