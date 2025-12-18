Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:18

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Çok kuvvetli yağışlar geliyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 18-22 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı tahminlerine göre, Türkiye haftaya puslu ve durgun bir havayla başlasa da hafta sonunda sert bir değişim yaşayacak. Hafta ortasından itibaren iç kesimlerde etkili olan yoğun sis ve pus hadiseleri, yerini batıdan giriş yapan kuvvetli sağanak yağışlara ve yer yer gök gürültülü fırtınalara bırakacak. Peki İstanbul ve Ankara'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Hafta başındaki genel tabloda, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri pus ve sisin etkisiyle görüş mesafesinde kısıtlılık yaşıyor. İstanbul ve Ankara çevresinde hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında seyrederek mevsim normallerinde kalırken, Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars gibi illerde gece sıcaklıklarının eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle dondurucu bir soğuk hakim oluyor. Akdeniz kıyılarında ise Antalya 21 dereceye kadar çıkan güneşli havasıyla yurdun geri kalanından ayrışan bir sıcaklık sergiliyor.

Hafta sonu planı yapanlar için ise hava durumu alarm veriyor. Cumartesi günü Muğla ve kıyı Ege çevresinden giriş yapan yağışlı hava, Pazar ve Pazartesi günleri tüm yurdu etkisi altına alacak. Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (Eskişehir ve Kütahya çevreleri) hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ihtimali beliriyor. Yağışlı sistemin gelmesiyle günlerdir etkili olan pus dağılsa da, rüzgarın hızlanması ve ani sağanaklara karşı özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekiliyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki beş gün boyunca mevsim normallerine uygun ancak değişken bir hava takvimi yaşanması bekleniyor; İstanbul'da hafta ortasında 12 ile 14 derece arasında seyreden parçalı bulutlu ve puslu hava, Pazar gününden itibaren yerini sağanak yağışa bırakırken, Ankara'da gündüz 9 derece seviyelerindeki soğuk hava ve sabah saatlerindeki yoğun sis tabakası Pazartesi günü yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur ihtimaliyle birleşecek, İzmir'de ise 16 dereceye kadar ulaşan ılıman ve güneşli atmosfer yerini hafta sonu Ege üzerinden gelecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara teslim edecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşları, batıdan gelen yağışlı bir sistemle birlikte hava durumunda keskin bir değişim bekliyor. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve puslu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinden itibaren Muğla ve kıyı Ege çevresinde ilk yağış geçişleri görülmeye başlanacak;

Ancak asıl hareketlilik Pazar günü yaşanacak ve yağışlı hava dalgası Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde, Marmara ve İç Anadolu genelinde ise geniş çaplı bir yağmur olarak etkisini gösterecek. Bu sistemle birlikte hafta içi iç kesimlerde görüş mesafesini kısıtlayan pus ve sis tabakası tamamen dağılırken, sıcaklıkların Marmara'da 13-14 derece, Akdeniz kıyılarında ise 20 derece civarında seyretmesi ve Pazar akşamı itibarıyla yağışların tüm iç bölgelere yayılması öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Hafta sonundan itibaren batıdan sokulan yeni yağışlı sistem, Türkiye'nin geniş bir kesiminde yağışlara neden olacak; özellikle Pazar günü İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, yağışlı hava aynı gün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale gibi Marmara illeri ile Ankara, Eskişehir ve Konya gibi İç Anadolu illerine de yayılacak. Pazartesi gününe gelindiğinde ise yağışın etki alanı iyice genişleyerek Antalya, Mersin ve Adana boyunca Akdeniz kıyılarını, Karadeniz bölgesinin tamamını ve Güneydoğu Anadolu'daki Gaziantep, Şanlıurfa gibi illeri kapsayacak.

O İLLERE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

ayrıca hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri kendisini gösterecek.

Bu ani hava değişimine karşı hazırlıklı olmak için bölgenizdeki güncel bulut ve yağış durumunu yakından takip etmenizi öneririz. Hafta sonu seyahat edecek sürücülerin ise özellikle Pazar gününden itibaren yağışın şiddetini artıracağı bölgelerde dikkatli olmaları hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!

18 ARALIK PERŞEMBE

Türkiye genelinde oldukça sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakim görünüyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkisini gösterirken, sıcaklıklar İstanbul çevresinde 11-12 derece, Ankara'da 9 derece ve Antalya'da 21 derece civarında seyrediyor. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar devam ediyor; Erzurum ve Kars dolaylarında gece sıcaklıkları eksi 11 dereceye kadar düşüyor.

19 ARALIK CUMA

bir önceki güne benzer şekilde yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Batı bölgelerde ve iç kesimlerde puslu hava yerini korurken, sıcaklıklarda önemli bir değişim gözlenmiyor. Kıyı Ege ve Akdeniz sahilleri 17 ile 21 derece arasındaki sıcaklıklarla mevsim normallerinde güneşli bir gün geçirirken, Doğu Anadolu'daki sisli ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

20 ARALIK CUMARTESİ

hafta sonunun ilk gününde batıdan itibaren hava hareketliliği başlıyor. Muğla ve kıyı Ege çevresinde yerel yağış geçişleri görülürken, iç ve doğu bölgelerde sisli ve parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklıklar Marmara'da 13-14 derece seviyelerinde kalırken, Güneydoğu Anadolu'da 15-17 derece bandında ılıman bir hava hakim oluyor.

21 ARALIK PAZAR GÜNÜ

yağışlı hava dalgası yurdun batı ve iç kesimlerine doğru yayılmaya başlıyor. Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Marmara ve İç Anadolu'nun genelinde yağmur etkisini hissettiriyor. Bu yağışlı sistemle birlikte iç kesimlerdeki pus dağılıyor ancak gökyüzü tamamen kapanıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ise hala parçalı bulutlu ve nispeten daha sakin bir gün geçiriyor.

22 ARALIK PAZARTESİ

yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına alıyor. Haritaya göre Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun tamamında yağmur ve sağanak yağışlar görülüyor; hatta İç Anadolu'nun yüksek bir noktasında (Eskişehir-Kütahya civarı) karla karışık yağmur ihtimali beliriyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar birkaç derece düşerken, yağışlı sistemin etkisiyle Doğu Anadolu'daki aşırı gece soğuklarının bir miktar kırıldığı ve sıcaklıkların eksi 5 ile eksi 7 derece seviyelerine yükseldiği fark ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde yoğun bir pus ve sis tabakası hakim görünüyor. Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kısımları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde görüş mesafesini etkileyebilecek puslu bir hava var. Karadeniz kıyı şeridinde ve Trakya'nın kuzeyinde ise yer yer sis etkili olurken, yurdun geri kalanında parçalı bulutlu bir gökyüzüyle güne başlanıyor.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Güneşin yükselmesiyle birlikte sabah saatlerindeki pus ve sisin tamamen dağıldığı fark ediliyor. Tüm Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava etkisini gösteriyor. Bu saatler, günün en açık ve güneşten en fazla yararlanılacak zaman dilimi olarak öne çıkıyor; herhangi bir bölgede yağış veya görüşü engelleyecek bir meteorolojik olay gözlenmiyor.

AKŞAM (18:00-24:00)

Atmosferin soğumasıyla birlikte pus ve sis tabakası yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde puslu hava tekrar yoğunlaşıyor. Trakya ve Batı Karadeniz'in bazı noktalarında ise sis oluşumu gözleniyor. Gökyüzü genel olarak parçalı bulutlu yapısını korurken, geceye doğru nemin artışıyla birlikte görüş mesafesinde azalmalar bekleniyor.

GECE (00:00-06:00)

Sis ve pusun etki alanı en geniş seviyesine ulaşıyor. İç Anadolu'nun neredeyse tamamı, Doğu Anadolu'nun iç vadileri ve Ege-Marmara geçiş hattı yoğun pus altında kalıyor. Edirne çevresinde ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde sis etkisini sürdürüyor. Bu gece ve sabahın ilk saatleri, özellikle iç kesimlerdeki sürücüler için pus nedeniyle dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi olarak görünüyor.

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu