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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:45

Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı belirtilirken, 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. 10 ilde gök gürültülü sağanak, 6 ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji'nin verilerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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