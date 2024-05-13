Son dakika: Meteoroloji’den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji'nin verilerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.