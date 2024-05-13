Haberler
Yaşam
Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:45
Son dakika: Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm: Sağanak ve gök gürültülü sağanak...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı belirtilirken, 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. 10 ilde gök gürültülü sağanak, 6 ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.