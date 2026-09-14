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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:11
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; 14 Mayıs Pazartesi günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış olacak? Sıcaklıklar kaç derece birden düşecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...