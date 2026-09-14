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Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:11

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; 14 Mayıs Pazartesi günü 20 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde yağış olacak? Sıcaklıklar kaç derece birden düşecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Yağışların; Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; 14 Mayıs Pazartesi günü bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Yağış uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Çankırı, Sinop, Amasya, Samsun,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

İşte 14 Mayıs Pazartesi gününe ait haritalı hava durumu raporu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE AZALACAK

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Özdemirci, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Özdemirci, Akdeniz'in iç kesimleri, özellikle Toroslar mevkisinde de yerel sağanakların görüleceğini kaydetti.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Salı günü Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, çarşamba günü ise yağışlı alanların genişleyeceğini ifade etti.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Özdemirci, çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görüleceğini söyledi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 20 il için sağanak alarmı! Kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek...

Hava sıcaklıklarının halen yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derece azalış bekliyoruz." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #SAĞANAK #HAVA DURUMU

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