SON DAKİKA | Çatılar uçtu ağaçlar devrildi! Adana’dan korkutan görüntüler: Meteoroloji’den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. MGM, Antalya için 'turuncu' kodlu uyarı verirken, 36 ili de tek tek uyardı.