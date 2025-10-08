Haberler
SON DAKİKA | Çatılar uçtu ağaçlar devrildi! Adana'dan korkutan görüntüler: Meteoroloji'den kritik uyarı
Giriş Tarihi: 08.10.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 16:55
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminleri, Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Bugün birçok şehirde şiddetli sağanak yağış ve fırtına beklenirken, Meteoroloji 1 ili 'turuncu' kodla, tam 36 ili ise 'sarı' kodla acil olarak uyardı. Öte yandan, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan fırtına, 2 okulun çatısını uçurdu ve park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı.