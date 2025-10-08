Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 16:55

SON DAKİKA | Çatılar uçtu ağaçlar devrildi! Adana'dan korkutan görüntüler: Meteoroloji'den kritik uyarı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminleri, Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Bugün birçok şehirde şiddetli sağanak yağış ve fırtına beklenirken, Meteoroloji 1 ili 'turuncu' kodla, tam 36 ili ise 'sarı' kodla acil olarak uyardı. Öte yandan, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan fırtına, 2 okulun çatısını uçurdu ve park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. MGM, Antalya için 'turuncu' kodlu uyarı verirken, 36 ili de tek tek uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

ülkemizin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların şiddetini artırarak; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya'nın doğu ilçeleri için yerel şiddetli ve aşırı yağış uyarısı yapıldı.

Rüzgarın ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu şartlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir.

ADANA'DA FIRTINA FELAKETİ: ÇATILAR UÇTU, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tahmin edilen olumsuz hava şartları, Adana'nın Kozan ilçesinde şimdiden etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Kozan Ortaokulu ve Bucak Çok Amaçlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.

Kopan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçelerindeki araçlar ve çevredeki yapılar zarar gördü. Ders sırasında panik yaşayan öğrenciler güvenlik önlemleri alınarak okullardan tahliye edildi. Fırtına nedeniyle iki okulda eğitime iki gün ara verildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağış alan yerlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması beklenirken, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların MGM'nin uyarılarını dikkate alarak dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşıyor.

