SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor



Arife günü, Ege ve Orta Akdeniz kıyıları hariç tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Akdeniz'in İç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

