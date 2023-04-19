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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 'bayram' uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2023 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
15:46
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 'bayram' uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika haberi... Ramazan'ın ardından bayramı karşılamaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Peki bayramda hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış görülecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı...