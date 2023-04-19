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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 'bayram' uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 15:46

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 'bayram' uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Ramazan'ın ardından bayramı karşılamaya hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. Peki bayramda hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış görülecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor

Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 19 ili `sarı` kodla uyardı. İşte sarı kodla uyarılan iller:

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor


Arife günü, Ege ve Orta Akdeniz kıyıları hariç tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Akdeniz'in İç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor


ADANA

SON DAKİKA | Meteoroloji’den ’bayram’ uyarısı! 19 il için sarı alarm: Kuvvetli yağış geliyor


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